Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, sivil bir inisiyatif olarak kamuoyuna açıklamalar yapan, kimi zaman da gündem olan belgeleri ortaya atan Serdinç Maypa’nın tehdit edilmesine dikkat çekti.

HP Genel Başkanı Özersay, “Telefonuna mesaj gönderen, sonra telefon açan kişiler kendisine “Demokrat Parti hakkında yazdığın her şeyin hesabını sen vereceksin her şeyi sil” benzeri bir mesaj verdi. Bu gizli bir şey değil çünkü kendisi bunu sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı, belgesini fotoğrafını da koydu. Bazı gazetelerde bu konu manşete taşındı! Yani aslında bunu duymayan kalmadı” açıklamasını yaptı.

“Bunu yazan ve yapanlar, tehditle sindirmeye çalışanlar açıkça Demokrat Parti’den bahsediyorlar diye illaki DP ile ilişkili oldukları elbette iddia edilemez” diyen Özersay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu kadar gün geçmiş olmasına rağmen başta Demokrat Parti Başkanı Sn. Fikri Ataoğlu ya da yetkili bir kişi çıkıp da bizim parti olarak bu olayla bir ilgimiz yoktur demedi! Bırakın kamuoyuna açıklama yapmayı, sevgili Maypa’yı arayıp da “bunun bizimle ilgisi yok” da demedi. Daha da önemlisi “biz parti olarak böyle şeyleri tasvip etmiyoruz” da demedi.

Bu tehdit olayı polise intikal etti, suç duyurusu yapıldı polis tahkikatı devam ediyor. Ancak bir siyasi partinin adı böyle kabul edilemez bir olayla ilgili olarak geçiyor ya da kullanılıyorsa o partinin yetkililerinin çıkıp bir açıklama yapmaları beklenir. Aksi durumda herkesin aklına başka şeyler gelir.”

Özersay, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Serhat Akpınar’a ve Milletvekili Hasan Tosunoğlu’na çağrı yaparak, “Soruyorum: Bu yaşanan tehdit olayı ile partiniz Demokrat Parti’nin bir ilgisi, alakası var mıdır? Bu türden yaklaşımları tasvip ediyor musunuz? Bizim size sormamıza gerek olmaksızın sizin çoktan çıkıp bu konuda iki kelam etmeniz gerekirdi diye düşünüyorum” dedi.

Özersay, “Demokrasiyi ve insan hak ve özgürlüklerini önemseyen muhalefet vekillerinin de bu konuyu doğrudan sayın Ataoğlu’na ve diğer DP milletvekillerine çoktan Meclis'te sormuş olmaları, kürsüye çıkartıp sıkıştırmış olmaları gerekirdi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kanlı: Adam düpedüz tetikçi, iftiracı

Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özer Kanlı da Özersay’ın paylaşımına yorum yaparak, “Serdinç Maypa’ya ‘sevgili’ diye hitap etmek senin için ne kadar doğru Kudret Bey… Hiç tanımam ama dosyası kabarık ve adam düpedüz tetikçi, iftiracı. Kaç defa gelin benim için söylediklerini yüzüme söylesin dedim, tınmadı…” yorumunu yaptı.

Kanlı’nın bu yorumuna ilişkin birçok tepki gelmesinin ardından bir yorum daha yaparak, "Ben Kudret Bey'le görüştüm. Ona yazdım. Asla, genel anlamda. Kimsenin tehdit edilmesini doğru bulmam ama genel anlamda. Tetikçilik, iftiracılık, yalancılık, ahlaksızlık, uyuşturucu işi, kadın satıcılığı vesaire gibi işler de herhalde övülecek değil eleştirilecek işlerdir…" dedi.

Maypa: Hodri meydan…

Öte yandan Kanlı'nın yorumuna ilişkin Serdinç Maypa'dan bir açıklama geldi. Maypa, "hodri meydan" dedi, Kanlı'ya özür dilemesi için yarına kadar süre verdi.