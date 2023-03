Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda imzalanan protokolde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ‘Bir okulda sen yap’ kampanyası kapsamında Halil Falyalı Vakfı Kurucu Başkanı Özge Taşker Falyalı ile bir araya geldiklerini söyledi.



“ÖZGE HANIMA VE VAKFA TEŞEKKÜR EDERİZ”…

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Özge Taşker Falyalı özel eğitme muhtaç olan çocuklarımıza böyle bir destek vermek adına kendisi çok özverili bir şekilde yardım yapmak istediğini bize ifade etmişti. Çok güzel bir proje olmasını istediği için bir süredir bu konuda çalışma yapılmaktaydı. Şuanda proje hazırlanmış ve onun istediği gibi her türlü imkânı sağlayan bir projeyi de ona sağladığımız için ayrıca mutluluk duyuyorum. Kendisi “çocuklarımız her şeye değer en iyisini yapmak isterim” diyerek Karpaz çocuklarına Ziyamet’te özel eğitim okulu yapmayı tercih etmiştir. Her türlü eğitimi sunacak olan bu özel eğitim okulu Özge Hanımın özverisi ve destekleriyle Halil Falyalı Vakfı tarafından yapılmış olacak. Yapılan bu okul eminim ki ülkemize örnek bir okul olacak hatta ülkemizin dışında da birçok hayırsever kendi ülkelerine böyle bir okul yaparken bundan feyz alacaktır diye düşünüyorum. Ben ülkemize ve çocuklarımıza ve özel eğitime verdiğiniz destek için teşekkür ederim” dedi.



KUMYALI,KARPAZ VE ZİYAMET OKULLARI İÇİN DE TEŞEKKÜR …

Özge Taşker Falyalı’nın Kumyalı İlkokulunun tüm tamir ve tadilatını yaptırdığını aktaran Çavuşoğlu, “Özge Hanım Kumyalı’da ilkokulumuzu tamamen tamir ve tadilatını yapmıştır. Her türlü ihtiyacı karşılama noktasında da her türlü imkânını ve özverisini ortaya koymuştur. Biz Kumyalı ilkokulunu da Ziyamet ilkokulunun da bakım, onarım ve idamesini sizin ve vakfınızın aracılığıyla yürüteceğimize inanıyorum. Hem Kumyalı’daki hem Karpaz’daki hem de özel eğitime muhtaç çocuklar ve eğitime verdiğimiz destekler için teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.



TAŞKER FALYALI “BİR DOKUNUŞ DA BİZDEN GELSİN İSTEDİK” …

Protokol sırasında konuşan İş insanı Özge Taşker Falyalı, eğitim ve çocuklarımızın geleceği için Halil Falyalı Vakfı adına böyle bir projeye imza atmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederek, “Bize bu güzel imkânları sağladığınız için çok teşekkür ederim. Dilerim ki daha birçok güzel projeye imza atarız. Çünkü her şeyin başı eğitim. Özel eğitime de bizim özel çocuklarımıza bir dokunuşta bizden gelsin istedik. Dünyadaki örnekleri adamıza getirerek evlatlarımıza bu imkânları sunmak istiyoruz. Bilimin, ilimin olduğu her yerde bizler de varız. Bizler adamız için çalışıyoruz. Misyonumuz bu ülkenin gelişmesi adınadır. Bunları da hep birlikte el ele yapacağımıza inanıyorum” dedi.



“MELEKLER TAKIMININ ADINI YAŞATACAĞIZ”…

Konuşmasının devamında Özge Taşker Falyalı, “Öncelikle çok zor bir süreçten geçtik. Kaybettiğimiz evlatlarımıza, Melekler Takımı’mıza ve tüm ailelerine başsağlığı diliyorum. Okulumuzda da onlar için ayrı bir köşe yapacağımızı söylemek isterim. Onları asla unutmayacağız. Bir kez daha herekse sabırlar diliyorum. Bir evlat bir gelecektir. Hepimizin yıldızıdırlar, hepimizin gönlündedirler. Dilerim okullarımızda da böyle yıldızlar ve parlak çocuklar yetiştiririz. Çok teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ziyamet’te yapılacak olan özel eğitim okulu için protokol imzalandı.