Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından 2024-2025 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Birlikleri başkanlık seçimleri gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenlenen tanışma toplantısında seçilen başkanlar ile bir araya gelindi. Söz konusu toplantıya DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi personeli Cemre Mühendisoğlu göreve yeni gelen başkanları tebrik ederek, kendilerinden beklenen sorumlulukları ve hedefleri aktardı. Prof. Dr. Öztüren, söz konusu etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında göreve yeni gelen tüm birlik başkanlarına başarılar dileyerek, herkese başarı dolu bir eğitim yılı diledi.

Söz konusu seçimler kapsamında 40 farklı ülkeden seçilen başkanlar, görevlerinin ilk gününde üniversite yönetimiyle tanışma fırsatı buldular. Toplantıya, DAÜ Görsel Medya İşleri Koordinatörü Uzman Şevket Serkan Şen de katılarak öğrencilerle tanışıp sohbet etti. Etkinlik, gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.