Özgürlükler şehri Amsterdam'ın yılda milyonlarca turist çeken eski şehir merkezinde sokakta esrar içme yasağının yürürlüğe girmesiyle bir dönem kapandı.

Belediye meclisinin Amsterdam'ı içki-uyuşturucu tüketimi çılgınlığı için gelen turistlerden kurtarıp şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek gerekçesiyle aldığı karar uyarınca, şehrin iç merkezi, kırmızı fener bölgesinin çevresindeki De Wallen, sokakta esrar içmenin yasak olduğunu gösteren tabelalarla donatıldı.

Turistlere soğuk duş

Tabelaları fark eden turistlerden "Gerçekten mi? Ot yok mu? Amsterdam'da da öyle mi?" nidaları yükseldi.

Yasak, turistler kadar Amsterdam sakinleri için de geçerli.

Amsterdam sakinleri ikna olmuş değil

Alman haber sitesi Tagesschau'ya göre Amsterdamlılar yasağın gerçekten bir işe yarayıp yaramayacağına şüpheyle bakıyor.

Bir sakin "Burada ot içmeleri beni rahatsız etmiyor" derken, bir diğeri "Biz buna alışkınız. Amsterdam'da yaşıyoruz ve buradaki havanın ot, sigara, trafikten kirli olduğunu biliyoruz. Turistlere gelince, onlar zaten tabelalara bakmaz" diye söylendi.

Ancak "Ot içmenin yasaklanması ve artık evlerimizde duman bulutlarının dolaşmamasını mükemmel buluyoruz" diye görüş bildirenler de oldu.

Onlara "İnsanların ot içmesini nasıl önleyeceksin? Cidden! Polis buralarda koşuşturup içmelerini mi yasaklamalı? Asla" diye itiraz edenler de çıktı.

100 euro para cezası kesilecek

Yasağa uymayanlar, başta sadece uyarılacak. Ancak ikinci kez yakalanırlarsa, 100 euro para cezası ödemek zorunda kalacak.

'Sokakta içki içme yasağı da var, ama uygulanamıyor'

Eski şehirde bar işleten Oscar Coster, yasağın uygulanabilir olmadığını düşünenlerden.

Sokakta içki içme yasağının yıllardır yürürlükte olduğunu hatırlatan Coster, turistleri uzak tutmak ve gürültüyü patırtıyı azaltmak için iyi gibi gözüken bu fikrin pratikte getirisi olmadığını söyleyerek ekledi:

"İçki yasağı kontrol edilmiyor. Her yerde yasak levhaları var, ama burada kolluk kuvvetlerini hiç görmüyorum. İçkiyle yapılamayan esrarla nasıl başarılacak? Onlara iyi şanslar diliyorum."

Yasak, Amsterdam'ın alameti farikalarından olan esrar satan kafeleri (coffeeshops) işletenlerin keyfini kaçırdı. Eski şehirdeki coffeeshopların oda ve teraslarında esrar içilmesine herhangi bir kısıtlama gelmedi. Ancak işletmeciler sokak yasağının satışları düşüreceğinden endişeli.

Esrar Satıcıları Derneği'nden Joachim Helms, yasağın yanlış kişileri vurduğu görüşünde:

"Amsterdam sokaklarında sorun, gürültü ve suçun sorumlusu esrar içenler değil. Mutlu bir keşin öfkeli bir keş olmadığı klişesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Önemli olan, sokakta yaramazlık yapan olursa müdahale etmek. Asıl bunun takibinin yapılması, kazanım olur."

'Amsterdam'dan uzak dur' kampanyası

Sokakta esrar yasağı, Amsterdam'da kitle turizmiyle mücadele etmek ve sakinlerine daha iyi yaşam kalitesi sağlamak için alınan birçok önlemden sadece biri. Seks ve uyuşturucu turizmini şehir merkezinin dışına taşımak için tartışmalar sürüyor, ancak alternatif olarak önerilen yerlerde yaşayanlardan muhalefet geliyor.

Bu arada şehir yönetimi, Britanya'da parti turistleri ve bekar erkek sürülerinin gelmesini önlemek için kampanya yürütüyor. Kampanyanın mesajı net: "Uzak dur. Amsterdam'dan uzak dur!"