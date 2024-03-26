Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in 'MF' olarak Özkan Uğur olmadan ilk kez sahneye çıkmasının ardından Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ilk kez açıklama yaptı.

Posta gazetesine bir röportaj veren Aysun Aslan Uğur, kendisine yöneltilen Mazhar ve Fuat'a kızıp kızmadığı şeklindeki soruya "Kızmadım tabii... Benim tek söylediğim şuydu; biraz durun. Çok erken konuşulmaya ve oluşmaya başladı bunlar. En azından bir 6 ay yasımızı tutalım, hiçbir şey konuşmayalım lütfen. Bırakın ünlü olmasını, bir insan kaybediyorsunuz, bir evin 40 yıllık babası gidiyor, bu ciddi bir çöküş... Dünya stres sıralamasında insanı en çok yoran iki şey vardır; ilk sırada bir yakınının ölümü, ikinci sırada ise ev taşımak ve biz bu iki şeyi ardı ardına yaşadık. Daha yeni yeni toparlıyoruz işte" cevabını verdi.

'Sosyal medyadan öğrendim'

"MFÖ 100 yıl geçse unutulmaz. O bir efsane" ifadesini kullanan Uğur, Mazhar ve Fuat'ın 'MF' olarak sahneye çıkmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"İnsanlar da evine ekmek götürüyor, kolay değil tabii ki sahneye çıkacaklar. Ben çok üzülüyorum eleştirilmelerine. İnsanlar çalışmak zorunda. Nitekim 'MF' oldular. Ben de bilmiyordum, medyadan öğrendim. Büyük cesaret dedim, bravo yani. İsterlerse MFÖ olarak da kalabilirler. Bundan sonrasında ne isim kullanacaklarına karışmak haddim değil.'

'Mazhar ve Fuat size vefa gösterdi mi?' şeklindeki soruya ise Aysun Aslan Uğur şu yanıtı verdi:

"Sağ olsunlar. Aradılar sordular ama onların da acısı çok büyüktü ve koşacak halleri yoktu. Biz ailesiyiz. Onlar da öbür ailesiydi. Üç kişilik bir evlilik yürütüyorlardı. 50 yıl dile kolay. Bence şu an onlar da dışarıdan gelen büyük ve haksız bir baskı altındalar. Hepimiz yıkıldık, çöktük.

Biz o günlerde en büyük desteği de vefayı da Cem Yılmaz’dan gördük. Allah razı olsun ve o çocuğun tuttuğunu altın etsin. Özkan’ı kaybettiğimiz gün eve geldiğimizde Cem ve ekibi olaya hakim olmuşlardı bile. Herkesi ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. Ev doldu taştı her şeye koşar mı insan koştular. Ömür boyu unutmayacağım. Cem, Zafer, Öner, Ozan, MFÖ’nün menajeri Orçun, Sibel, Damla, İpek ve Hadiye her şeyimizdelerdi."