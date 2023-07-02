Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur'un hastalığı, yaklaşık üç hafta önce nüksetti. Uğur, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.

Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Uğur'un, oğlu Alişan'la konuştuğunu belirten Irmak, "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan."