Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”na ilişkin açıklama yaptı.

Öztürkler, söz konusu yasa tasarısının 17 Kasım 2025 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 6’ncı birleşiminde oy çokluğuyla kabul edildiğini hatırlattı.

Kabul edilen yasanın daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından, Anayasa’ya aykırılık bulunup bulunmadığı konusunda görüş alınması amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğini belirten Öztürkler, süreçte mahkemede gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Karar duruşmasının ardından Meclis personelinden alınan bilgiye göre Anayasa Mahkemesi’nin, söz konusu yasanın Anayasa’ya uygun olduğu yönünde görüş bildirdiğini aktaran Öztürkler, bu kararın ilgili düzenlemenin hukuki zemininin teyit edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.