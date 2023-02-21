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Sözlerine depremden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek başlayan Öztürkler, kolay dönemlerden geçilmediğine vurgu yaptı.

'Deprem üzerinden siyaset yapılmasını uygun bulmadığım için bu dönemde sessiz kaldım' diyen Öztürkler, insani ihtiyaçların çok üst düzeyde olan bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

Bu süreçte vatandaşları rahatlatmak için ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili Bakanlar Kurulu'nda genelgeye imza attıklarını dile getiren Öztürkler, ülkeye giriş ve çıkışların kayıtlarının ellerinde olduğunu, komite kurulduğu ve ilk toplantının yapıldığı anda bu verileri paylaşacaklarını kaydetti.

Gelen depremzedelerin irtibat numaraları ile birlikte gerekli mercilere verildiğini belirten Öztürkler, konunun yakın takipçisi olduklarını söyledi.

"Böyle bir dönemde bu insanlara yardım eli uzatmak en büyük sorumluluğumuzdu"

"Biz Türkiye'ye vize uygulayan bir ülke değiliz" diyen Öztürkler, 'cezalı durumda olan kişilerin yurt dışına çıkışları mümkün değildi. Ülkemizde ailesinde enkaz altında kalmış, ailesinden vefat eden bir çok Türkiye Cumhuriyetli vatandaş vardı. Biz bu insanların cezalı durumda çıkış yapabilmelerini sağladık. Bunun yanında ikametle ilgili de bir kararımız vardı. Kontrolsüz bir nokta yoktur. Böyle bir dönemde bu insanlara yardım eli uzatmak en büyük sorumluluğumuzdu ve biz bu eli uzattık. Kararları aldık, takipleri yaptık. Ülke olanakları kapsamında gerekli yardımları da gerçekleştirdik' diye konuştu.