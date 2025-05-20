Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ve Kosova Hentbol Federasyonu Başkanı Edin Kogeci ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme sırasında, KKTC gençlerine uygulanan izolasyonların bir an önce kaldırılmasının en büyük temennisi olduğunu ifade eden Öztürkler, gençlerin uluslararası alanda hak ettikleri fırsatları elde etmeleri gerektiğini belirtti.

Karşılıklı iş birliğinin önemine vurgu yaparak, diplomatik, siyasi ve sportif alanlarda yürütülen çalışmaların artırılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, KKTC’nin uluslararası arenada daha güçlü bir temsil sağlaması adına, bu alanlarda yapılacak iş birliklerinin büyük katkı sunacağını söyledi.

Öztürkler, gençlere fırsatlar sağlandığında büyük başarılara imza atabileceklerini belirterek, olimpiyatlar ve farklı spor dallarında elde edilen başarıları hatırlattı.

Hentbol federasyonunun bu süreçte kritik bir rol oynadığını dile getiren Öztürkler, Ediz Arıkan’ın federasyonu başarılı şekilde yönettiğini ve Kosova heyetinin KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin büyük değer taşıdığını vurguladı.

-Kogeci

Kosova Hentbol Federasyonu Başkanı Edin Kogeci de, KKTC ile hentbol alanındaki iş birliğinin sporun ötesinde bir dostluk ve dayanışma mesajı taşıdığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Arıkan

-Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Kosova heyetiyle gerçekleştirilen görüşmenin, hentbolun yalnızca bir spor değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ve kültürel bağları güçlendiren önemli bir köprü olduğunu vurguladı.

Görüşmenin sonunda, hediyeler karşılıklı olarak takdim edildi.