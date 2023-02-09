Adıyaman’daki İsias Oteli enkazındaki öğrenciler arasında bulunan Mehmet Arif Altak’ın ailesi cezaevinden tahliye edildi.

KKTC’de “ikamet izinsiz” oldukları gerekçesiyle yaklaşık 6 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Mustafa-Meryem Altak çiftinin davası bugün mahkemede karara bağlandı.

Çiftin avukatı Yünsal İlhan, Altak ailesinin mahkeme tarafından 3 ay hapse mahkûm edildiğini, ancak bu sürenin cezaevinde geçirdikleri süreden sayıldığını söyledi, çiftin serbest bırakıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler konunun gündeme gelmesinin ardından girişim başlattı.

Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanı Öztürkler, dün “ikamet izinsiz” olarak KKTC’de bulunmalarından dolayı Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu statüsünde bulunan Mustafa Altak ile Meryem Altak isimli çiftin bugün mahkemeye çıkarılacağını ve mahkeme görüldükten sonra gerekli kolaylığın sağlanacağını açıklamıştı.

Öztürkler, Altak çiftine, depremin yıkıcı etkisinin yaşandığı Adıyaman’daki evlatlarına ulaşmaları adına İçişleri Bakanlığı olarak her türlü destek ve kolaylığın gösterileceğini belirterek KKTC’ye giriş-çıkışlarına engel konulmayacağını, bu zor süreçte kesinlikle ihraç edilmeyeceklerini de söylemişti.