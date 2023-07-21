İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin destek vereceği ve ülkede kısa sürede uygulamaya girmesi planlanan “Göç Merkezi” ile ilgili mutabakat zaptının imzalanmasına dikkat çekti.

Çalışmalara verdiği desteklerden dolayı Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür eden Ziya Öztürkler, “KKTC’ye girişlerin kontrolü, düzensiz göçle mücadele ve ülke güvenliğinin artırılması adına yürüttüğümüz çalışmalara Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın tam destek olması ülkemiz geleceği açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “Bu bağlamda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mızı kutladığımız özel bir günde imza attığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi tesisi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nce verilecek desteğe ilişkin mutabakat zaptı ile ülkemiz kazanacaktır" dedi.

Bakan Öztürkler, açıklamasına şöyle devam etti:

"1. Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile KKTC’de ‘Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin kurulacak olması,

2. Temel vizyonumuz olan E-Vize Sistemi’nin doğru ve planlı bir şekilde çalışabilmesi için sürecin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Başkanlığı ve Dış temsilciliklerimiz tarafından desteklenmesi,

3. KKTC’ye girişlerde özellikle üçüncü ülkelerden gelen kişilerle ilgili denetimlerin artırılması ve vize uygulamasının genişletilmesi, özellikle öğrenci veya çalışma izinli ülkeye gelip düzensiz duruma düşenlerle ilgili gerekli denetimlerin daha organize şekilde yapılması adına kurulacak olan Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi aktif şekilde çalışacaktır."

Öztürkler, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile karşılıklı imzaladığımız mutabakat zaptı KKTC’nin huzuru, geleceği ve güvenliği açısından önemlidir. Ülkemizin güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına imzaladığımız mutabakat zaptının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını da yaptı.