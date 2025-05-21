Avrupa Baskısı programında gazeteciler Ali Çalışkan ve Mustafa Tığlı ile Türk-Bir Başkanı ve Hakikat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Öztürkler, iki devletli çözümden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, Avrupa Birliği’ne, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarına saygı duyulması yönünde çağrıda bulundu.

1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiğini hatırlatan Öztürkler, bütün izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türk Halkı’nın, kendi topraklarında yılmadan, inatla ve kararlı bir şekilde özgürce yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Programda Annan Planı dönemine değinen Öztürkler, o süreçte Güney Kıbrıs’ı ödüllendiren Brüksel’in, bugün hâlâ aynı politikayı sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni siyasete ilişkin de önemli mesajlar veren Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde ödün vermeyeceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 50 yılı aşkındır federasyon görüşmeleri yapıldığını ve geçen bunca zamana kadar biz çözüme ulaşılamadığını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek amacının Kıbrıs Türk Halkı’nı izole ederek kendi yönetimlerinin bir parçası haline getirmek istediğini söyledi.



KKTC ve Türkiye bayraklarının her zaman dalgalanmaya devam edeceğini söyleyen Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki gözlemci üye statüsü ve TÜRKPA üyeliğinin büyük bir kazanım olduğunun altını çizen Öztürkler, Avrupa Birliği’nin, KKTC’nin tüm iyi niyetine rağmen hâlâ cezalandırıcı tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.