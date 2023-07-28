İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çıkan yangınlar nedeni ile yaşanan çevre felaketleri ve kamu sağlığını tehdit eder duruma gelen Güngör sorununun çözümü için ihale süreci tamamlanana kadar mevcut alanın işletme sözleşmesinin bakanlık tarafından feshedildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, son yıllarda atık alanda çıkan yangınların bir türlü önüne geçilememesi, alana dökülen çöplerin bertarafında yaşanan sıkıntıların aşılamaması ve iş araçlarının yetersizliği gibi hususların etkisiyle sorunun ciddi boyutlarda çevre felaketine neden olduğunu belirtti.

Öztürkler, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama alanının ihale süreci tamamlanana kadar hizmetlerin aksamadan devam etmesi, kamu sağlığının korunması, alanın eski kapasitesi ile çalıştırılması ve belediyelerin çöplerinin düzenli olarak Güngör alanında bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması adına karar ürettiklerini açıkladı.

-“Güngör eski kapasitesi ile daha profesyonel ve bilimsel kriterlerle çalıştırılacaktır”

Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanına çöplerini döken belediyelerle ve Belediyeler Birliği ile de çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Öztürkler, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin 8 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile özelleştirme programına alınarak idari yetkinin Maliye Bakanlığına verildiğini anımsattı.

Maliye Bakanlığı’nın profesyonel ve bilimsel kriterlerle çalışacak bir işletme için kapsamlı bir şartname hazırladığını belirten Öztürkler, Türkiye’de yaşanan deprem ardından ülkede yaşanan seçim nedeniyle ihale sürecinin bir türlü tamamlanamadığını söyledi.

- 31 Temmuz'da kapalı zarf usulüyle hizmet alımı için teklif alınacak

Öztürkler, şunları kaydetti:

“Maliye Bakanlığımızın Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanı’nın işletmesi için ihale sürecini tamamlamasına kadar geçecek sürede, kamu sağlığının korunması, alanın eski kapasitesi ile çalıştırılması ve Belediyelerimizin çöplerini düzenli olarak Güngör alanında bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması adına 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle mevcut sözleşmeyi iptal edip, geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile hizmet alımı için teklif alacağız. Aciliyeti olan ve yıllardır süren bu sorunun çözümü adına önemli bir adım atıyoruz. Nihai çözüm ise Maliye Bakanlığımızın ihale sürecini tamamlanması ile sağlanacak ve Güngör Düzenli Katı Atık Depolama alanı daha profesyonel, bilimsel kriterlerle çalıştırılacaktır.”