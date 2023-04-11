Her hafta bir köyümüze hizmet götürme sözümüz doğrultusunda daha önceden verilmiş olan kırsal kesim arsalarında eksik olan, ihtiyaç duyulan altyapıları belli bir program çerçevesinde tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Öztürkler, “Ocak Ayı itibariyle 8 farklı köyümüzde; Aygün, Gaziköy, Köprülü, Alaniçi, Paşaköy, Vadili, Yenierenköy ve Arslanköy’de yürüttüğümüz elektrik altyapı çalışmaları neticesinde daha önceden altyapısı eksik olan kırsal kesim arsaları üzerinde inşaatını başlayan veya bitirmiş vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek 32 haneye elektirk akımı bağlanmıştır”dedi.

Yine farklı iki köyümüzde konutlarını tamamlamış 46 parsele ve 56 kırsal kesim arsamızdaki su altyapıları tamamlanmış olduğunu açıklayan Bakan Öztürkler, Koydukları hedefler doğrultusunda hizmete devam ettiklerini ve Bostancı’da 15 yıl önce verilen kırsal kesim arsalarında bulunan 45 parsele giden asfalt yol altyapısının da 2023 yılının ilk aylarında tamamlandığını belirtti.

31 farklı köyümüzde ise Konut Edindirme Birimimiz tarafından yapılan inceleme sonucunda, daha önceden konut yapılan kırsal kesim arsalarının altyapı ihtiyaçlarının teknik ekipler tarafından tespit edildiğini ve 31 farklı köyümüzde fizibilite çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Öztürkler, “2023 yılı içerisinde inşaatlarını tamamlamış kırsal kesim arsalarında eksik altyapı kalmaması hedefi ile çalışmaya devam edeceğiz”dedi.