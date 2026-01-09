Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Öztürkler, derneğin yıllardır sürdürdüğü mücadelenin toplumda önemli farkındalık yarattığını belirterek, “İnsanlarımıza destek oldunuz, bazen yalnız kaldınız ama yılmadan bu mücadeleyi sürdürdünüz” dedi.

Devlet olarak üzerlerine düşen görevler konusunda hazır olduklarını ifade eden Öztürkler, yasal düzenlemeler ve kan bağışına destek verme noktasında gereken katkıyı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Thalassaemia konusunun ülke için büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürkler, özellikle kan ihtiyacının son dönemde azaldığını, toplumsal bilinç ve dernek çalışmalarının bu konuda olumlu etkiler yarattığını dile getirdi.

Engelli istihdamı konusunda hükümetin önemli adımlar attığını söyleyen Öztürkler, Meclis olarak yasal süreçlerde destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da derneğin çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında Öztürkler’e bilgi sundu.