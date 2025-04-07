Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Hasan Tosunoğlu’nun istifa dilekçesini Cuma günü Meclis Başkanlığı’na sunduğunu ancak istifayla ilgili nihai kararın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda verileceğini kaydetti.

Öztürkler, Başsavcılığın Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili dosyayı da Cuma günü Meclis’e ilettiğini açıkladı.

-“Nihai karar Genel Kurul’da verilecek”

İzlenecek prosedürle ilgili bilgi veren Öztürkler, Meclis İçtüzüğü’nün 132’nci maddesine göre milletvekilinin görevden çekilme isteminin gerçekliğini saptayacak Başkanlık Divanı’nın milletvekilini divan toplantısına çağırıp dinleyeceğini söyledi.

Nihai kararın Genel Kurul’da verileceğini yineleyen Ziya Öztürkler, istifanın geçerli olabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun “kabul” oyu vermesi gerektiğini söyledi. Öztürkler, oylamanın açık yapılacağını da kaydetti.

-Tosunoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili dosya da Meclis’te

Başsavcılığın Hasan Tosunoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili dosyayı Cuma günü Meclis’e ulaştırdığını belirten Öztürkler, bunu milletvekillerinin de bilgisine getirdiklerini ifade etti.

-Kurullar toplantıya çağrıldı

Divan ve danışma kurullarının bugün toplantıya çağrıldığını kaydeden Öztürkler, siyasi partilerden Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığını kaldırma istemini incelemek üzere oluşturulacak komitede yer alacak isimleri Meclis’e iletmesini talep ettiklerini söyledi.

-Tosunoğlu 2022 erken genel seçiminde DP Lefkoşa milletvekili seçilmişti

Hasan Tosunoğlu, 23 Ocak 2022’de yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Demokrat Parti'den Lefkoşa Milletvekili seçilmiş, 7 Şubat 2022’de yemin ederek göreve başlamıştı. Tosunoğlu, 25 Kasım 2024’te Demokrat Parti’den istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.