Gerçekleşen görüşmede, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlü bağlar, savunma alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik dayanışmanın önemi vurgulandı.

Başkan Öztürkler, görüşme ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin yalnızca tarihi ve kültürel bağlarla değil, güvenlik ve savunma alanındaki güçlü desteğiyle de KKTC’nin en sağlam dayanağı olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin aynı kararlılık ve dayanışma ruhuyla sürdürüleceğini belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının huzurunu ve güvenliğini teminat altına almak adına Türkiye ile eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.