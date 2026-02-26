Lefke–Güzelyurt Çevre Yolu’nda Alkollü Sürücü Kaldırıma Çarptı
25 Şubat 2026 saat 07.00 sıralarında Lefke–Güzelyurt Çevre Yolu Cengizköy Çemberi yakınlarında, M.A (51) yönetimindeki KY 922 plakalı araç 193 mg alkollü içki tesiri altında ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı.
Yaralanan sürücü, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kavşakta Kaza Yaptı
26 Şubat 2026 saat 01.30’da Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, B.B (20) yönetimindeki LK 103 plakalı araç 101 mg alkol tesiri altında seyir hâlindeyken, Esat Çınar Sokak kavşağında B.G (21) yönetimindeki FS 106 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan olmadı.
B.B, alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Güzelyurt–Lefkoşa Anayolu’nda Araç Takla Attı: Üç Kişi Müşahede Altında
26 Şubat 2026 saat 03.30 sıralarında Güzelyurt–Lefkoşa Anayolu’nun 15–16. kilometreleri arasında M.B (23) yönetimindeki HC 370 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kazada sürücü ve araçtaki yolcular A.A (20), E.Ö (19) ve Y.A(21) yaralandı.
M.B taburcu edilirken, üç yolcu Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor.
Kazalarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.