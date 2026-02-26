Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazalarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.

M.B taburcu edilirken, üç yolcu Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor.

Lefkoşa’da sarhoş halde bıçak ve pala taşıyan şahıs tutuklandı

Kazada sürücü ve araçtaki yolcular A.A (20), E.Ö (19) ve Y.A(21) yaralandı.

Güzelyurt–Lefkoşa Anayolu’nda Araç Takla Attı: Üç Kişi Müşahede Altında

B.B, alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kazada yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kavşakta Kaza Yaptı

