Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 25.02.2026 tarihinde saat 11:40 raddelerinde Ercan Havalimanında yolcu geliş gümrük sahası içerisinde tespit edilen Litvanya’da sakin R.V'nin tasarrufunda bulunan Silk Cut ve Benson Hedges marka 87 adet karton sigara tütünlerini, Londra’da sakin M.J.K'nin ise tasarrufunda bulunan Silk Cut ve Benson Hedges marka 89 karton sigara tütünlerini ihracatçı izni almaksızın KKTC’den çıkarmaya çalışmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davrandıklarını söyledi. Polis, sigaraların emare alındığını, zanlıların da tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiğini kaydetti. Polis, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıklarını, KKTC’de kalıcı bağıları olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.