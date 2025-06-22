Ortadoğu’daki sıcak çatışmaların küresel bir tehdide dönüştüğüne dikkat çeken Öztürkler, sözde insan haklarını savunan devletlerin yalnızca kınamakla yetindiklerini, somut adım atmadıklarını ifade etti.

Açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de eleştiren Öztürkler, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına karşı yıllardır sürdürdüğü dışlayıcı ve ayrımcı politikaların barış yerine gerilimi beslediğini söyledi. Türkiye’nin kararlı duruşu ve desteği olmasaydı, benzer saldırıların Kıbrıs Türk halkının da başına gelebileceğini vurgulayan Öztürkler, bunun en son örneğinin Gazze’de yaşandığını kaydetti.

Gazze ve İran’a yönelik saldırılarda Birleşmiş Milletler’in etkisiz kaldığını dile getiren Öztürkler, “BM artık sembolik bir unsur haline gelmiştir. İşlevselliğini büyük ölçüde yitirmiştir” dedi.

Öztürkler, KKTC olarak adaletin yalnızca güçlülerin değil, tüm halkların hakkı olduğunu savunduklarını belirterek, “Kendimizi artık Birleşmiş Milletler’in adaletine bırakamayacağımızı bir kez daha görmüş olduk” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.