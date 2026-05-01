“Kurulduğu günden bu yana aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının da sesi olan TRT, zor zamanlarda üstlendiği sorumlulukla hafızalarda yer edinmiştir.” diyen Öztürkler, “Özellikle Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında sahada aktif görev alarak, gelişmeleri dünyaya aktarması ve Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini duyurması, kurumun tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.” İfadelerini kulandı.

Öztürkler açıklamasını şöyle sürdürdü:

“TRT, yıllar içerisinde Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası platformlara taşıyarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesine ve hak ettiği yeri alma mücadelesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu yönüyle TRT, bir gönül bağı ve köprü vazifesi görmüştür.

Bugün gelinen noktada TRT; geniş yayın ağı, çok dilli kanalları ve küresel erişim gücüyle dünyanın en saygın yayın kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Teknolojiyi yakından takip eden yapısı ve kaliteli içerik üretimiyle uluslararası arenada güçlü bir marka olarak varlığını sürdürmektedir.

Bu vesileyle, TRT’nin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”