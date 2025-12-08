Meclisten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, İslam Ülkeleri Akademisyenler Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede konuşan Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yükseköğretim alanındaki etkinliğini vurguladı.

KKTC’nin dünyanın dört bir yanından öğrencileri ağırlayan bir üniversite adası olduğunu belirten Öztürklert, bu yapının ülkenin uluslararası alandaki en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Öztürkler, Rum tarafının engellemelerine rağmen KKTC’nin haklı davasını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Öztürkler, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, KKTC’nin kalkınmasına ve Türk Dünyası ile uluslararası duruşuna yeni ufuklar açtığını kaydetti.

Prof. Dr. Bayram Altan ise akademisyenler olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket takdimi gerçekleştirildi.