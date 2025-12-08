Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıda, yarın yer yer kuvvetli yağış (21-50 kg/m²), çarşamba günü ise günün ilk saatlerinden itibaren şiddetli yağış (76-100 kg/m²) beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgede sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek, vatandaşların belirtilen tarihlerde dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edildi.

-Haftalık hava tahmini…



Öte yandan, Meteoroloji Dairesi, haftalık hava tahmin raporunda da, KKTC’nin alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında kalacağını duyurdu.

Tahminlere göre yarın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, çarşamba günü çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, perşembe günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı, cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı ve az bulutlu, pazar günü az bulutlu hava bekleniyor. Hava, pazartesi günü ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklıkları iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece santigrat dolaylarında seyredecek; rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.