Ziyaret sırasında konuşan Sami Özuslu, “Televizyonda ne söylediysem, gazetede ne yazdıysam, partinin politikaları çerçevesinde yine söyleyeceğim” ifadelerini kullandı ve önümüzdeki ara seçimlerin, kaderi değiştirecek bir kıvılcım olacağına vurgu yaptı. Özuslu’ya CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaret sırasında söz alan Ongun Talat, “Halkın umudunu yeniden yeşerteceğimiz günlere el birliğiyle ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU: SANDIĞIN MESAJ VERMESİ GEREKİYOR

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, önümüzdeki ara seçimlerde kurulacak olan sandığın, bir mesaj vermesi gerektiğine dikkat çekti. “Kamuoyu yoklamalarında, anketlerde bile, bir nabız alınır ve bir sonraki adım bu nabza göre şekillenir. Bu seçim de öyledir. Bizim bütün motivasyonumuz budur. Bu bir toplumsal görevdir” diyen Özuslu, araçlarla amaçları iyice ayırt etmek gerektiğine vurgu yaptı. Özuslu, “Televizyonda ne söylediysem, gazetede ne yazdıysam, partinin politikaları çerçevesinde yine söyleyeceğim” ifadelerini kullandı. Bu seçimde verilecek bir mesaj olduğunun altını çizen Özuslu, “hükümetin” hala utanmadan istikrar kelimesini kullandığını vurguladı. “Şu anda insanlar çalışıp çalışmamak arasında. İnsanlar artık dükkanını açıp açmama konusunda ikide kalıyor. Birçok yerin çalışanı kalmadı. Kendi namına sigortasını yatıramayan insanlar var. İstikrar eğer buysa ve buna destek verilirse başımıza daha çok şey gelecek” diyen Özuslu, memlekette taş üstünde taş kalmadığının altını çizdi. Önümüzdeki ara seçimlerin, kaderi değiştirecek bir kıvılcım olacağına inandıklarına dikkat çekti.

TALAT: HALKLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİMİZ BİR SÜRECE İLK ADIMI 25 HAZİRAN’DA ATACAĞIZ

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ara seçim sürecine nasıl gelindiğinden bahsetti. “Memleketin haliyle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderek daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz” diyen Talat, son derece beceriksiz ve iradesiz bir yönetimle karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Talat, “Kendi sorumluluklarının bilincinde olmayan bir yönetim var kaşrımızda. Kurumsal çöküş içerisine bizi sürüklüyorlar. Biz, bu sürecin tersine döndürülebileceğine inanıyoruz. Bu halk ipleri yeniden eline alabilir. Halkla birlikte yöneteceğimiz bir sürece ilk adımı 25 Haziran’da atacağız. Bu ciddi bir mesaj içerecek bir seçimdir. Ya bu yönetim onay alacak ya da ciddi bir uyarı alacak. Önemsememiz gereken bir seçim süreci olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulladnı. Sami Özuslu’nun, CTP’nin kendisine verdiği görevle yola çıktığını belirten Talat, “Sami Özuslu, bugüne kadar sürdürdüğü toplumsal mücadeleyi Meclis’e taşıyacak. Hep birlikte bunu başaracağız. Halkın umudunu yeniden yeşerteceğimiz günlere el birliğiyle ulaşacağız” diye ekledi.