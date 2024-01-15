CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya mal varlığı beyanını sordu. “Mal varlığınızı zamanında Meclis’e bildirmediğiniz için eleştiriliyorsunuz” diyen Özuslu, “yanıt vermek isterseniz sizi dinleriz” dedi.



Konuyla ilgili söz alan Arıklı, mal beyanında bulunduğunu kaydederek, “bana göre mal varlığımda var olan artış önemli değil, ancak kişilere göre önemli. Mal beyanında bulundum, gerekirse savcının da incelemesine açıktır” dedi.

Arıklı ‘bir eksikliğim varsa, kamuoyundan özürdilerim’ ifadelerini kullandı.