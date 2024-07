GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Güney Kıbrıs’ın son günlerde mülkiyet konusunda attığı adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özuslu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemine işaret etti.

Özuslu, UBP’nin “Taşınmaz Mal Komisyonu vurgusunun” ayıp olduğunu belirterek, Komisyon kurulduğu dönem UBP’nin konuyu mahkemeye taşıdığını hatırlattı. ‘Sayın Erdoğan ise o günlerde federal çözümü destekliyordu ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nu sonuna kadar desteklemişti” diyen Özuslu, Erdoğan’ın açıklamalarında sonuna kadar hakkı olduğuna dikkat çekti.

“Erdoğan’ın açıklamalarında sonuna kadar hakkı var”

Özuslu, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Doğru olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu adres göstermektir. TMK’yı kim kurdu? CTP’li Mehmet Ali Talat ve CTP’nin büyük ortağı olduğu hükümet kurdu. UBP ise o dönem TMK’yı mahkemeye götürdü. Şu an ise UBP’de Taşınmaz Mal Komisyonu diyor. Biraz utanma olur. Sayın Erdoğan o dönem federal çözüme destek veriyordu ve TMK’yı da destekliyordu. Erdoğan’ın açıklamalarında sonuna kadar hakkı var. Ancak UBP’nin, sayın Üstel’in yok. UBP TMK’yı şeytanlaştırmıştı. Şimdi ne oldu?”

Özuslu: Güney Kıbrıs mülkiyeti siyasi kavga malzemesi yaptı

Mülkiyet konusunda gelinen son aşamayı da değerlendiren CTP Milletvekili Sami Özuslu, şunları söyledi:

“Abartılan ve istismar edilen her konu günün sonunda, size zarar verir. Ülkede toprak ve mülkiyet sorunu var. Birçok müteahhit, mühendis şu an Avrupa’ya gitmekten korkar, bırakın Güney’e geçmeyi. Sayın Tatar öyle bir çarpık düzen kurdu ki, kendisini eleştirenler Türkiye’ye giremiyor, diğer taraftan kendine destek veren kesimler de şu an Güney ve Avrupa’ya gidemiyor. Bu bir siyasi kavga malzemesi yapıldı Kıbrıs Rum liderliği tarafından. Belli ki takip ediyorlar. Güney Kıbrıs sektör üzerinde büyük kaygılar yarattı, sektör durdu. Mülkiyet sorunu çözülmeden Kıbrıs sorunu çözülmez. Toprak ve mülkiyet sorunu yokmuş gibi yaparsak, Rum malı tutan herkes işgalci durumuna düşecek. Uluslararası hukuktan uzak yaşayamayız. Bu şekilde yaşarsak işte şu anki kaygıları yaşarız.”

“Günün sonunda muhatap Türkiye’dir”

Mülkiyet sorununu ortadan kaldırmak için bir an önce uluslararası hukukun içine girilebilecek bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çeken Özuslu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yıllardır ihmal edildiğine ve gerekli kaynağın aktarılmadığına dikkat çekerek, “Günün sonunda muhatap Türkiye’dir. Bundan önceki davalarda da Türkiye mahkûm oldu. Biz hep böyle yaşayacaksak korku ve kaygılarımızla birlikte olacağız” diye konuştu.