Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın hazırlayıp sunduğu Elit Yaşam programının bu haftaki konuğu Elit Hastanesi Anti-Aging ve Metabolik Tip Fellow’u Doktor Ahmet Özyiğit oldu. Özyiğit, sağlıklı yaşam hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlıklı yaşam için altyapı oluşturulması gerektiğini kaydeden Özyiğit, tek birşey yapıp da sonsuza kadar sağlıklı kalınamaycağını vurguladı.

Bitkisel karışımlara dikkat...

Özellikle bitkisel karışımların tehlikeli olduğuna dikkati çeken Özyiğit, ‘kan sulandırıcı bir tedavi görüyorsunuz, bunu destekleyen bitki tüketiyorsunuz bu kez sorununuzu daha çok artıyorsunuz. Bilimsellikten uzaklaşmadan herşeyi kararında yapmak gerek’ ifadelerini kullandı.

Özyiğit: Daha dezenfekte yaşıyoruz, bağışıklığıız zayıflıyor

Önceki zamanlarda çocukken maruz kalınan bakterilerin haddi hesabı olmadığını ve böylelikle bir çok şeye maruz kalınıp bağışıklık kazanıldığını kaydeden Özyiğit, şimdilerde ise daha dezenfekte yaşadığını bu yüzden bağışıklığın düştüğünü kaydetti.

“Sağlıklı yediğimizi düşünsek de belki de sağlıklı yiyemiyoruz”

Yediklerimizin ne kadar güvenli olduğuyla ilgili soruya da yanıt veren Özyiğit, şunları kaydetti:

“Basit karbonhidratlardan, uzak duralım. Ultra işlenmiş, fabrikasyon gıdalardan uzak duralım. Temiz proteinler ve doğadan bize çok el değmeden gelecek olan şeyleri tüketmemiz gerekiyor. Belki de organik yediğimiz şeylerde bile bir tehlike vardır. Sağlıklı yediğimizi düşünsek de belki de sağlıklı yiyemiyoruz. Evde organik yetiştirdiğimiz şeylerin bile organik olup olmadığını bilemiyoruz. Haftanın belli günleri mesela ambalajlı gıdalara dokunmayın, belli günlerde sebze yiyin mesela...”

Yeni Pişirme yöntemleri kansorejen mi?

Yeni pişirme yöntemleri ile ilgili de konuşan Özyiğit, ‘gerçekten beni ikna edecek bunlar sağlığa zararlı gibi birşey görmedim. Örneğin Acti fry daha az yağ kullanarak fırın tipi pişirme sağlıyor. Daha sağlıklı olduğu düşünülebilir’ dedi.

“7-8 Saatlik düzenli uyku ömrü uzatıyor”

Sağlıklı yaşamda ilk sırada beslenme düzeninin ikinci olarak ise uyku düzeninin geldiğini kaydeden Özyiğit, uyurken bir çok organın dinlendiğini ve bunun da kişiyi daha sağlıklı bir birey yaptığını kaydetti. Özyiğit, 7-8 saat arası düzenli uykunun ömrü uzattığını da sözlerine ekledi.

Özyiğit: Spor her yaşta yapılmalı

Sporun da sağlıklı yaşam üzerindeki etkisine vurgu yapan Özyiğit, “spor her yaşta yapılmalı. Bunu engelleyen bir sağlık problemi varsa fizyoterapistle bu yapılmalı. Haftanın en az 3-4 günü kaslar çalıştırılmalı. İlerleyen yaşlarda kaslara çok ihtiyacınız olacak. Gıdanıza önem verir, uykunuzu alır ve sporunuzu yaparsanız, 70-80 yaşlarına geldiğiniz zaman faydalarını mutlaka görürsünüz.”