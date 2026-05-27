Fidias, Avrupa Parlamentosu'nda kalmayı seçti, meclisteki koltuğunu Yannis Lauris alacak
Politis gazetesi, hayvancıların, Veteriner Dairesi çalışanlarının hastalık kapan hayvanları itlaf etmek için köye gideceğine dair haber aldığını ve yaklaşık 200 hayvancının, Pahna-Prastio yolunda toplandıklarını yazdı.
Gazete, Veteriner Dairesi’nin ise, Pahna köyü için herhangi bir planlama yapmadığını ve polis eşlik etmeden köye gitmeyeceklerini kaydetti.
Haberde, hayvancıların “yanlış alarma geçtiği” ifade edildi.