Politis gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’ta dün yapılan seçim sonuçlarını değerlendiren Hristodulidis, DİPA ile EDEK’in birkaç oyla seçimi kaybettiğine dikkat çekti.

Gazete, Hristodulidis’in bu açıklamayı, iktidardaki tek ortağının artık DİKO olması nedeniyle “Yetim” hissetmesinden dolayı yaptığını kaydetti.

Habere göre, Hristodulidis, seçim sürecinin olması gerektiği şekilde tamamlandığını ifade ederek, bu süreçte sorumlulukla ve ciddiyetle görev alan herkese teşekkür etti.

Hristodulidis, seçim prosedürünün demokrasiye ve vatandaşa ait olduğunu belirterek, halkın aldığı karara saygı duyulduğunu dile getirdi.

Seçime katılan tüm adayları ve siyasi partileri tebrik eden Hristodulidis, kazanan partilere ve adaylara da iş birliği çağrısında bulundu.

Habere göre Hristodulidis, seçimin tamamlanmasıyla hükümet programının ekonomiye, reformlara, vatandaşın gündelik hayatının kolaylaştırılmasına ve güvenilir bir Kıbrıs inşa edilmesine odaklanarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Hristodulidis ayrıca, hükümetin, yeni Meclis ile sorumluluk ve anlayış ruhuyla, kurumsal iş birliği içinde çalışacağını ifade etti.

-Siyasi partilerin değerlendirmeleri

Öte yandan Politis gazetesi ise, seçimi kazanan siyasi partilerden DİSİ, AKEL, ELAM ve DİKO’nun başkanları tarafından yapılan değerlendirmelere yer verdi.

-Dimitriu

Gazete, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun, seçime katılan vatandaşlara teşekkürlerini ilettiğini ve seçime katılımın, demokrasiyi güçlendirdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, “Daha önce görülmemiş toksik bir ortamda” seçim savaşı verdiklerini ve vatandaşın, güvenlik ve istikrarı seçtiğini kaydetti.

Dimitriu, yaptıkları çağrıya karşılık verilmiş olmasından ve bir kez daha birinci siyasi parti olarak kendilerine güvenilmesinden dolayı seçmene teşekkür etti.

Çıkan sonuçtan çok memnun olduklarını ifade eden Dimitriu, bunun kendileri için sadece “Sorumluluk” olduğunu söyledi.

-Stefanu

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun ise oyların sayılması ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AKEL’in dün akşam itibarıyla yeni bir yükseliş sürecine girdiğini ve bu yükselişin yalnızca yüzdeliklerden ibaret olmadığını, vatandaştan aldıkları güveni gösterdiğini kaydetti.

Habere göre Stefanu, başarının tesadüf olmadığını ve vatandaşın günlük hayatıyla ilgili konulara eğilmelerinin, yükselişlerine katkı yaptığını ifade etti.

Stefanu, toplumun öncü güç olduğuna vurgu yaparak, yola güçlü şekilde devam edecekleri mesajını verdi.

-Papadopulos

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da merkez bölgesinin yeniden yapılanması için çaba başlatacaklarını ve kısa bir süre sonra, hep birlikte, “Merkez burada, birleşik ve güçlü” diye bağıracaklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Papadopulos, partisinin merkez partiler arasında istikrarını koruyan tek parti olduğuna işaret ederek, seçimdeki boykot oranıyla ilgili endişesini dile getirdi.

Papadopulos, DİKO’nun siyasette belirleyici rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

-Panayotu hayal kırıklığına uğradı

Gazete, bir diğer haberinde ise yeni kurulan Doğrudan Demokrasi Partisi (Amesi Dimokratia) Başkanı, influencer Fidias Panayotu’nun ise seçimlerde beklenenden düşük oy alacağını gösteren “exit poll” (sandık çıkışı anketleri) sonuçlarıyla büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve anketlerde, partisinin yüzde 9’a kadar çıkabileceği konuşulurken, sonuçların daha düşük çıkmasının kendisini sarstığını yazdı.

Daha önce, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bağımsız aday olarak yaklaşık 70 bin oy aldığı anımsatılan Panayotu’nun, oylar sayılırken eve çekilip yalnız kalmak istediğini, hatta ekibinin bile yanında olmadığını kaydeden gazete, seçim sonuçları açıklandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Panayotu’nun, her ne kadar partisinin kurulmasının üstünden 6 ay gibi kısa bir süre geçse de, aldığı sonuçtan memnun olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Panayotu, partisinin esas şimdi doğduğunu ve halkın güvenini yavaş yavaş kazanacaklarını ifade ederek, Kıbrıs’ı daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Seçimden yüksek bir yüzdeyle çıkmayı beklemediğini kaydeden Panayotu, büyük partilerin aldığı oy oranının da kendisini şaşırttığını ve bu partileri tebrik ettiğini belirtti.

-ELAM Başkanı Hristu: “Vadettiğimiz şeyleri savunma zamanı”

Gazete, bir başka haberinde de Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos Hristu’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Hristu, seçim sonuçlarından ve Meclis’te aldıkları 8 koltuktan memnun olduğunu kaydederek, bunun “Büyük bir zafer” olduğuna işaret etti.

Hristu, bugünden itibaren ciddi bir işe başlayacaklarını ve bu sonucun “Kıbrıs Helenizmi’ne” karşı sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

ELAM’ın ilkelerinin sabit olduğunu kaydeden Hristu, dini ve milli kimliği koruma ve sosyal uyumu sağlamayı öncelikleri arasına alacaklarını söyledi.

-Mihailidis: “2028’de değişim hedefiyle Meclis’e”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, “ALMA” partisinin kurucusu, eski Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis’in açıklamasına yer verdi.

Habere göre Mihailidis, partisinin Meclis’e 2028 yılında değişim hedefiyle girdiğini ve istikrar, ılımlılık ve doğruluk kaynağı olacakları sözünü verdi.

Mihailidis, ALMA milletvekillerinin vatandaşın haklarını ve hukuk devleti ilkelerini şeffaflıkla savunacaklarını kaydederek, büyük şahsi çıkarlara karşı çıkacaklarını ifade etti.