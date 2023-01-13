Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Arif Özyürekliler, olguları aktardı.

Polis, 11.12.2022 tarihinde zanlı H.A tarafında Lefkoşa'da sakin Müslüm Güçlüer’e ait Mehmet Akif Caddesi üzerinde kendi işletmesi olan Adora Kafe isimli işletmeye ait paket motoru Adora kafe'nin arka kapısının hemen önünden sirkat edildiğni anlattı.

Polis, yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve anahtarı Mağusa'da tespit edildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispatı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

