Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.06.2025 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Pamuklu - Gazimağusa Anayolu'nun 2-3'üncü km'leri arasında İsmail Hassan AZİMKAR (E-37) yönetimindeki KA 784 plakalı araç ile Pamuklu istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp toprak set ve taşa çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.