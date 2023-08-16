Bakanlar Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ne, Gelir ve Vergi Dairesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Mesut Ener görevden alındı yerine ise Cumhurbaşkanlığı Dairesi Cumhurbaşkanlığı Müdürlüğü görevinden alınan Serkan İlseven atandı.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu görevden alındı, yerine Sümer Kızıldere atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan görevden alındı, yerine ise pandemi döneminde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen hemşire Oğuz Köse atandı.