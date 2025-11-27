Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Bu, bir Papa'nın 11 yıl aranın ardından Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. Papa ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti ve Anıtkabir özel defterine not bıraktı. Notta, “Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmaktan dolayı Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin halkının üzerine bolca barış ve refah diliyorum” ifadeleri yer aldı.

14'üncü Leo daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

UÇAKTA BARIŞ MESAJI VERDİ

Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan 14'üncü Leo, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz. Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Göreve gelen ilk Amerikalı Papa olan 14'üncü Leo, 30 Kasım'a kadar Ankara, İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak. İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı, Ortadoğu'da barışın inşası, güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.

14'ünü Leo'ya üç kardinal de eşlik ediyor. Papa'nın ziyareti nedeniyle İstanbul'da birçok yol trafiğe kapalı olacak.

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİYARETTE

Papa 14'üncü Leo, 1 milyon 400 bin üyeli küresel Katolik Kilisesi'nin lideri. Türkiye'nin ardından Lübnan'a gidecek.

Uluslararası basının büyük önem verdiği bu ziyarette 80'den fazla gazeteci Papa'ya eşlik edecek. Türkiye'den ziyarete eşlik eden tek televizyon kanalı ise NTV. Uluslararası basına göre Papa, İslamiyet diniyle diyaloga ilişkin mesajlar da verecek.

TÜRKİYE'YE GELEN BEŞİNCİ PAPA

Türkiye'yi ziyaret edecek beşinci Papa olacak Leo, bugün ilk ziyaretine Anıtkabir'le başlıyor.

Daha önce 1967'de 5'inci Paul, 1979'de 2'nci John Paul, 2006'da 14'üncü Benedict ve 2014'te Francis, Türkiye'yi ziyaret etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILADI

14'üncü Leo Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Papa'nın baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Erdoğan ve Papa, ikili görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

GAZZE MESAJI VERMESİ BEKLENİYOR

Görüşmenin ardından yapılacak ortak basın toplantısında Papa 14'üncü Leo'nun Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmesi, tüm dünyaya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasına ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor.

Göreve geldiği mayıs ayından bu yana birçok defa Gazze'deki insani duruma dikkat çeken açıklamalarda bulunan Papa 14'üncü Leo, konuşmalarında Gazze'deki insani duruma işaret ederek, yaşananları endişeyle takip ettiğini söylemişti.

PROGAMIN DEVAMINDA NELER VAR?

Ankara'daki temaslarının ardından cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.

Papa 14. Leo, cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, Volkswagen Arena'da yapılacak ayini yönetecek.

Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle patrikhaneyi tekrar ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.