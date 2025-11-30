Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İstanbul'daki son gün ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa 14'üncü Leo, NTV Milano Muhabiri Şeyda Canepa'nın sorusu üzerine Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Papa 14. Leo, “Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz” dedi. Papa, iki devletli çözüm konusunda Türkiye ile Vatikan arasındaki fikir birliğine vurgu yaptı.

Papa 14. Leo, Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya, ABD ve Ukrayna liderleriyle olan iyi ilişkilerine değindi. Erdoğan'ın temaslarının Ukrayna'da ateşkese yardımcı olabileceğini belirtti.

Papa, "Erdoğan'ın hem Ukrayna Başkanı hem Rusya hem de ABD ile ilişkileri, bölgede diyaloğu teşvik etmek ve ateşkese doğru adım atılması için yardımcı olabilir" dedi.

TÜRKİYE ZİYARETİNİ TAMAMLADI

Bugün Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne dua ziyareti yapan Papa, Beyoğlu'nda bulunan Ermeni Apostolik Kilisesi'ni de ziyaret etti.

14'üncü Leo daha sonra Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine katıldı.

Papa, bu ziyaretlerin öncesinde, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Görüşme, Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde gerçekleşti.

“MATTİA AHMET KARDEŞLİĞİN MELEĞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Minguzzi, bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsama istediğini söyledi. Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da "kardeşliğin meleği" olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini iletti.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

İlk yurt dışı ziyaretini 27 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştiren Papa 14'üncü Leo, Ankara ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi.

İlk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelen 14'üncü Leo, ardından Feriköy'de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Birinci İznik Konsili'nin 1700'ünü yıl dönümü dolayısıyla, İznik'teki tarihi bazilikaya giden Papa 14. Leo, göl kenarındaki duaya katıldı. Burada, "Günümüzde, şiddet ve çatışmalarla yaralanmış tüm insanlık barış ve uzlaşı için haykırmaktadır" diyerek, dinin savaş, şiddet ya da herhangi bir türde köktencilik veya fanatizm için kullanılmasının "kesin bir dille" reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Papa dün Sultanahmet Camiisi'ni ziyaret etti. Daha sonra Volkswagen Arena'da düzenlenen büyük bir ayine katıldı.