Güney Kıbrıs’taki internet siteleri bugünkü haberlerinde olayla ilgili olduğu ve Türk asıllı babayla iş birliği yaptığı düşünülen Larnaka sakini 53 yaşındaki bir kişinin polis tarafından dün akşam tutuklandığını yazdı.

Habere göre, tutuklanarak, Larnaka Polis Müdürlüğüne götürülen 53 yaşındaki şahsın, babanın suç ortağı olduğu düşünülüyor.

Rum basını da bugünkü haberlerinde olaya geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Organize Bebek Kaçırmakla İlgili Korku Filmi…Türk Baba Video Paylaştı: “Şimdi Kimse Çocuğumu Alamaz” …” 35 yaşındaki İngiliz Annenin Avukatı Fileleftheros’a Ne Dedi” başlıklarıyla bebek kaçırma olayına ve gelişmelere yer verdi.

Gazete, Türk asıllı babanın, yasal olmayan yollardan yaya olarak KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği, beyaz kiralık araçla onu bekleyen başka bir kişi tarafından alındığının düşünüldüğünü yazdı.

İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin de olaydan haberdar edildiğini yazan gazete, babanın, bebekle birlikte KKTC’ye dönmeyi başardığını ve video paylaştığını da belirtti.

Gazete, Limasol polisinin ilgili videoyu ve kamera kayıtlarını incelemeye başladığını yazdı.

Habere göre, kaçırıldığı iddia edilen çocuğun annesi 35 yaşındaki İngiliz asıllı kadının avukatı Yoannis Mihalaki gazeteye açıklamalarda bulundu.

Avukat Mihalaki, annenin ekim ayında Güney Kıbrıs’a gittiğini, durumlarıyla ilgili polise şikâyette bulunarak ilgili makamlara da bilgi verdiğini, o zamandan itibaren de Güney Kıbrıs’ta yaşadıklarını söyledi.

Mihalaki, babanın sürekli anneyi tehdit ettiğini ve uyuşturucu da dahil olmak üzere çeşitli suçlara karıştığını ileri sürdü.

Mihalaki açıklamasında, ayrıca babanın, kiralık bir araçla, başka kişiyle birlikte, kadının yaşadığı eve geldiğini, anneyi havuzda boğmaya çalıştığını, diğer kişinin ise çocuğu aldığını ve babayla birlikte evden ayrıldığını savundu.

Annenin dün öğleden sonra ikinci şahsı teşhis etmek için polise gittiğini söyleyen Mihalaki, babanın ikamet ettiğini iddia ettiği Gazimağusa’ya geri dönmeyi başardığını ileri sürdü.

Mihalaki, annenin “Elpis” isimli koruma programına dahil ve polise hemen bilgi verme uygulamasına sahip olduğunu ancak ani saldırı ve saldırının şiddetinden ilgili uygulamayı kullanamadığını savundu.

Gazete, baba hakkında aile içi şiddet nedeniyle kasım ayından beri tutuklama emri bulunduğunu yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Türk Baba, Suç Ortağının Yardımıyla Kaçtı ve İşgal Altındaki Topraklara Dönmeyi Başardı…Gangster Gibi Bebek Kaçırma” başlıklarıyla aktardı.

Gazete ilgili makamların, annenin çocuğunu geri alabilmesi için harekete geçtiğini yazdı.

Gazete, haberinde, çocuğunu kaçırdığı iddia edilen babanın, sınır kapıları üzerinden Güney Kıbrıs’a geçmediği iddiasını ön plana çıkardı ve İngiliz annenin avukatının açıklamalarına yer verdi.

Politis gazetesi haberi “Bebeğini Kaçırdı ve İşgal Altındaki Topraklara Gitti” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi ise haber için “Annesinin Ellerinden Çocuğu Kaçırdı…Fail, Aile İçi Şiddetten Aranan Türk Asıllı Baba” başlığını kullandı.