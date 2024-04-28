Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü öncülüğünde çalışmalar kapsamında biyolojik mücadele amacı ile parazitoit böcek salınımına başlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ülkemizde varlığı tespit edilir edilmez, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, Tarım Dairesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bölgelerde bulunan narenciye bitkilerinde sürekli olarak sayımlar yapıp, böcek yayılışını ve popülasyonunu takip ederek, gerekli yöntemleri belirlemiş ve çalışmalara Çukurova Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Serdar Satar öncülüğünde başladı.

Bu amaçla, ilk etapta Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nda, 1500 metrekarelik seralar oluşturulup, konukçu bitkiler yetiştirilerek, doğadan zararlı (Diclorides citri), Asya Turunçgil Pisilidleri toplanarak örtü altındaki bitkilere salındı. Bu çalışmalar, Amerika’dan getirilen doğal düşman Tamarixia radiata isimli, parazitoit böceklerin çoğaltılması amaçlanarak planlandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un katılımıyla, bugün ilk etapta 7 bin adet parazitoit, ülke genelinde daha önce belirlenen toplamda Gazimağusa, Lefkoşa, Güzelyurt ve Mesarya bölgesi olmak üzere 25 narenciye alanlarına salındı. 500 adet böceğin ise Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nda oluşturulan örtü altında, parazitoit böcek çoğaltılmak ve bu sistemin devamlılığını sağlamak üzere salımları yapıldı.

Sene boyunca 100 bin adet parazitoid doğal düşman böceği üretip, doğaya salarak, karantina zararlısı ve narenciyede önemli bir hastalık etkeni olan, turunçgil yeşillenme hastalığı taşıma riski bulunan bu zararlıyı, doğal yöntemler ile baskılayıp kontrol altına alınması hedefleniyor.