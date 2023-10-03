Araç yangını ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.10.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Çatalköy’de Kamelya Sokak üzerinde, çalışır durumda park halinde bulunan LJ 618 plakalı salon araçta, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümündeki tüm elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf : Arşiv