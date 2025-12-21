UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Parkinson hastalarına uygulanan beyin pili ameliyatları sonrası sağlıklarına kavuşan hastalar ile operasyonları gerçekleştiren hekimlerle, Lefkoşa Büyük Han’da düzenlenen sosyal etkinlikte bir araya geldiklerini bildirdi.

Savaşan, elde edilen bu önemli başarının gurur verici olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başta olmak üzere, beyin pili ameliyatlarını başarıyla gerçekleştiren hekimlere ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.