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Soruşturma devam ediyor.

Kazada yaralanan olmazken, Ilıman Gylyjov “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde 145 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Ilıman Gylyjov (E-30), yönetimindeki KZ 598 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan ve Selin Kara’nın (K-21) sorumluluğundaki VM 503 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Bir günde 4 yangın... Zarar büyük!

Bir günde 4 yangın... Zarar büyük!

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Gazimağusa’da 23 Haziran 2025 tarihinde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü park halindeki araca çarptı.

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