Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Gazimağusa’da 23 Haziran 2025 tarihinde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü park halindeki araca çarptı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde 145 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Ilıman Gylyjov (E-30), yönetimindeki KZ 598 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan ve Selin Kara’nın (K-21) sorumluluğundaki VM 503 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Ilıman Gylyjov “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.