Polisin açıklaması şöyle:

16.04.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yeri içerisinde park halinde bulunan E.Y.(E-46)’nin kullanımıdaki ve M.Y.C.(E-65)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, M.Y.C.’nin üzerinde kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bir adet tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Soruşturma kapsamında, M.Y.C.’nin Karaoğlanoğlu’nda kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, başka bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjörü de kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.