Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderilecegini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Polis, zanlıya ilgili soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.

Polis memuru Ahmet Sinanoglu mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru, 28.11.2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Ortaköy Lefkoşa’da İsimsiz Sokak üzerinde devriyede bulunan LPM Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yol kenarında park halinde bulunan kapısı açık işler vaziyetteki aracın yanına durarak araç içerisinde bulunan Lefkoşa’da sakin zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınıp, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

