Gayretköy’de ara bölgede park halindeki bir araç içerisinde kaçak et bulunmasıyla ilgili A.M’nin tutuklanmasının ardından A.F. de tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Gayretköy’de bulunan ara bölgede ele geçirilen ithali yasak etlerle ilgili tutuklanan A.F. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Emin Eğitmen olguları aktardı.

Polis, 28 Ağustos 2023 tarihinde Gayretköy’de bulunan ara bölgede Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından NN 733 plakalı park halindeki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada henüz tespit edilemeyen miktarda ithali yasak et ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine soruşturma başlattıklarını, yapılan araştırma sonucu aracın KKTC’den çıkışının olmadığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu A.M’nin bir buçuk ay önce O.S. isimli şahıstan aracı aldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, A.M’nin 29 Ağustos tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelediklerini kaydeden polis, suç işlendikten sonra A.M. ile A.F’nin LC 820 plakalı araçla Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya seyrettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, bu tespit üzerine A.F’nin de önceki gün tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.