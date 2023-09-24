Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 18 Eylül tarihinde, Gazimağusa’da Palm Beach Bölgesinde bulunan bir araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan bir şahsa ait karavan alındı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen 58 yaşındaki H.E.’nin, söz konusu karavanı kendi kullanımındaki aracın arkasına takıp çekmek suretiyle çaldığı ve karavanın kapı kolunu kasten hasara uğratıp açtıktan sonra, karavan içerisinde muhafaza edilen ayakkabı, iki adet ceket, halı, taşınabilir şarj cihazı ve su ısıtıcısı cihazını da çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanarak polisin soruşturması devam etmekte.