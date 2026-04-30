Gündem Kıbrıs Özel Haber

Gündem Kıbrıs’tan Emrah Kınacı, Girne Çarşamba Pazarında vatandaşa mikrofon uzatarak, Pazar fiyatlarını ve düşüncelerini sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, Pazar fiyatlarının marketlere oranla çok daha uygun olduğunu söylerken, üretici ise mazot fiyatlarından şikâyet etti.

Pazarın fiyat şampiyonu Asma Yaprağı

Enginar 8 tane 200 TL, Marul tane 25 TL, Patates 30 TL, Muz 100 TL, Çilek 200 TL, Nektarın 400 TL, Soğan 25 TL, Domates 120 TL, Pırasa 25 TL, Salatalık 40 TL, Kavun 100 TL, Karpuz 80 TL, Yenidünya 50 TL, Acı biber 100 TL, Portakal 30 TL, Sarma 50 TL, Taze fasulye 230 TL, Asma yaprağı 800 TL, Kivi 180 TL, Havuç 60 TL, Erik 300, Nar 130 TL, Armut 130 TL, Üzüm 200 TL, Elma 70 TL, Kabak 80 TL, Sarımsak 5 tane 100 TL, Bakla 50 TL, Mantar 200 TL

Pazar fiyatlarında en yüksek fiyat rekoru asma yaprağında olurken, en uygun fiyatlı ürün ise marul ve pırasa oldu.

Vatandaş: “Halk olarak pazardan alışveriş yaparak üreticiye destek olmak daha güzel”

Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar, Pazar fiyatlarının marketlere oranla daha uygun olduğunu söylerken, tazelik konusunda da pazarın daha iyi olduğunu ifade etti. Vatandaşlar Pazar fiyatlarının biraz daha ucuzlamasının vatandaş açısından daha iyi olacağını ifade ederek, daha fazla kişinin pazardan alışveriş yapabileceğini bu sayede hem vatandaşın hem de üreticinin daha kazançlı olacağını söyledi. Vatandaşlar, “Halk olarak pazardan alışveriş yaparak üreticiye destek olmak daha güzel” diyerek üretim ve üreticinin desteklenmesine de dikkat çekti.

Pazarcılar: “Geçen seneye göre fiyatlarda çok fazla bir değişiklik yok”

Gündem Kıbrıs’a konuşan pazarcı esnafı ise akaryakıt ve mazot fiyatlarından şikâyet etti. Mazot fiyatları düşerse, Pazar fiyatlarının da daha uygun olacağını söyleyen pazarcılar, bu sene üretimin iyi olduğunu, yağan yağmurlar ve Türkiye’den gelen su sayesinde su konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti. Pazarın bu sene daha canlı olduğunu da söyleyen pazarcılar, Girne’de yabancıların daha ağırlıklı olarak pazara geldiğini vurguladı. Girne Pazar yerinde vatandaşların otopark konusunda sıkıntı yaşadığını da söyleyen pazarcılar, belediyenin bu konuda çalışma yaptığını da belirterek, otopark sıkıntısının en kısa sürede çözülmesini beklediklerini ifade etti. Pazarcılar, Pazar fiyatları konusunda ise, “Geçen seneye göre fiyatlarda çok fazla bir değişiklik yok” diyerek, Pazar fiyatlarını olabildiğince aşağıda tutarak daha fazla vatandaşın faydalanması için çaba gösterdiklerini vurguladılar.