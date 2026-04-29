Polisten yapılan açıklama şöyle:
İçeriği Görüntüle
"29.04.2026 tarihinde, Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında GKRY Bölgesinden KKTC'ye turist olarak geçen I.B.(E-38)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."