Polisten yapılan açıklama şöyle:

"29.04.2026 tarihinde, Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında GKRY Bölgesinden KKTC'ye turist olarak geçen I.B.(E-38)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."