Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, PDO’lu hellim üretimi için sertifikasyon sürecini tamamlayan Gülgün Süt Mamulleri Ltd.'i ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ziyarette yaptığı konuşmada, pandemi sonrasında üretim maliyetlerinin artmasıyla hayvancılık sektörünün desteklenmesinin daha da önemli bir hale geldiğini, Hükümetin hayvancıları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

PDO’lu hellim ihracatının üç bacağının bulunduğunu, PDO’ya uygun imalat için alınan sertifika yanında, hayvan hastalıklarının eradike edilmesi ve hayvan işletmelerinin belli standartlara getirilmesinin bulunduğunu anlatan Oğuz, hayvan hastalıklarının (Brusella) eradikasyonu çalışmalarında hiç taviz vermediklerini, hayvan hastalık oranın yüzde 0,11’e düştüğünü, hedeflerinin hastalık oranını 2023 sonuna kadar sıfırlamak olduğunu belirtti.

Hastalıkları eradikasyon çalışmaları kapsamında bazı işletmelere hayvan başı desteği kestiklerini kaydeden Oğuz, bu yola, hayvan yetiştiricilerini hayvan hastalıkları konusunda işbirliğini teşvik etmek için gittiklerini anlattı.

Oğuz, PDO’ya uyum kapsamında 11 çiftliğin, Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirilen denetleme kurumu Bureau Veritas’a denetim için başvuruda bulunduğunu söyledi.

“Zincirin halkalarının tamamlanması gerekiyor” diyen Oğuz, üçünün bir arada bir anlamı olacağını, ikisinin olmamasının bugün elde edilen başarıyı anlamsız kılacağını söyledi.

Oğuz, Kuzey Kıbrıs’ta süt üretiminin tüketimden fazla olduğunu bu nedenle Yeşil Hat Tüzüğü'nü hellim için de çalıştırmak gerektiğini belirtti.

Tarım Bakanı ayrıca, bugün itibarıyla PDO’lu hellim üretimi için yeterli koyun/keçi sütü temin edebileceklerini, ancak bunun talebe ve oranlara bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

AMCAOĞLU

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık olarak, üretim sektörlerini nasıl ileriye taşınır, ihracat hacmini nasıl artırır gayreti içerisinde olduklarını, bu nedenle bu çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Yerli ürünlerin tescili ile ilgili üzerinde çalışma yaptıkların yasal düzenlemenin tamamlanmasıyla, Kıbrıs Türk ürünlerinin tescilinin daha kolay olacağını belirtti.

Amcaoğlu 2021 verilerine göre Türkiye’ye ihraç ürünler arasında süt ürünlerinin bir numara, iki numarada da narenciye olduğunu kaydetti.

KAMACIOĞLU

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Gülgün Süt Mamüllerinin, sertifikasyon sürecinde başarılı çıkarak Kıbrıs Türk sanayisinde çıkılabilecek en zirve noktaya çıktığını belirtti.

Kamacıoğlu, sertifikasyon sürecinden başarılı çıkarak Şirketin, ürünlerinin gıda güvenliği açısından ne kadar güvenilir olduğunu da gösterdiğini kaydetti.

Ülke olarak şirket yetkililerine teşekkür etmek gerektiğini ifade eden Kamacıoğlu, diğer şirketlerin de bu yolu takip etmesi temennisinde bulundu.

BETMEZOĞLU

Gülgün Süt Mamülleri Direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, Sertifikasyonun anlamının çok büyük olduğunu kaydetti.

Sertifikasyon sürecinden başarı ile çıkabileceklerine inandıkları için bu yola çıktıklarını kaydeden Betmezoğlu, PDO’lu hellim ihracatı için bundan sonraki süreci de sorunsuz aşacaklarına inandıklarını söyledi.