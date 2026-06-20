Üç gün sürecek programda işitme sağlığı, koklear implant deneyimleri ve toplumsal farkındalık konuları ele alınacak. Etkinliğin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Hakan Diçyürek, işitme yetisinin önemine dikkati çekerek, erken tanıya vurgu yaptı.

Cochlear İmplant Derneği Türkiye ve TİKA iş birliğinde, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ve Kıbrıs Koklear İmplant Derneği ev sahipliğinde “Birlikte Başardık Şimdi İlham Olma Zamanı” adlı etkinlik gerçekleştiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen programın açılışı İstiklal Marşı’nın okunması ve Saygı Duruşunda bulunulması ile başladı.

-Dinçyürek

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Hakan Diçyürek, işitme sağlığı alanında gerçekleştirilen etkinliğin önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti. Toplantının bilime, hastalara ve geleceğe önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Dinçyürek, işitme becerisinin bireyin yaşamındaki önemine dikkat çekti.

Dinçyürek, bu becerinin eğitim sürecinden meslek hayatına kadar bireyin üretkenliğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi.

İşitme becerisinin korunmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Dinçyürek, erken tanı ve tedavinin bu noktada kritik rol oynadığını belirtti.

Dinçyürek, “Sağlık Bakanlığı olarak ortaya çıkan sonuçları duymak ve üzerimize düşecek ne varsa yapacağımızı söylemek isterim” dedi.

Konuşmanın ardından genç implant kullanıcıları performans ve video gösterimi gerçekleştirildi.

Daha sonra program kapsamındaki etkinliklere geçildi.

Etkinlik kapsamında resim sergisi açılışı da gerçekleştirildi.