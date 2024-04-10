Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, memleketi Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı.

Aslan’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde merkeze bağlı Değirmenli beldesine getirildi. Evinden helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapılacağı belde meydanına götürüldü.

Törene, şehidin ailesi, komutanlar, vatandaşlar ve siyasiler katıldı.

Annesi Gülbahar, babası İdris ve eşi Kübra Aslan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, çerçevedeki fotoğrafını öptü.

Kübra Aslan, kucağındaki bebeği Rüveyda’yı da tabutun başına getirdi. Gözyaşı döküp eşinin fotoğrafını kızına gösteren Kübra Aslan, “Bak, baba burada. Baban sana bakıyor. Sen tanıyordun babanı, bütün fotoğraflarını gösteriyordun. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Hikmet’im, Allah’ım seni benden çok seviyormuş.” dedi.

Şehidin annesi Gülbahar Aslan ise oğlunun fotoğrafını eliyle havaya kaldırıp “Bugün bayram bize. Bayramımız kutlu olsun.” diye konuştu. Şehidin acılı ailesini, askeri yetkililer teselli etti.

Şehit Hikmet Aslan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında dualarla toprağa verildi.