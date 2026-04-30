CTP, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada ve özellikle yakın coğrafyada savaşların insan hayatını hedef aldığı, yarattıkları krizlerin ise emekçileri, dar gelirlileri ve küçük işletmeleri ezdiği bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Krizlerin faturasının kırılgan gruplara kesilmesine izin vermeyeceklerini ve krizlerin sorumlusunun "emekçiler olmadığının" vurgulandığı mesajda, “Ülke insanımızın kaliteli, güvenli ve insanca bir yaşam sürebilmesi için gerekli önlemler alınmazken; hayat pahalılığının, kötü yönetimin ve sosyal adaletsizliğin bedeli çalışanlara, küçük işletmelere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve dar gelirliye yüklenemez.” ifadelerine yer verildi.

“Sosyal devletin görevinin emeği korumak, adaleti sağlamak ve kimseyi yoksulluğa, güvencesizliğe, çaresizliğe terk etmemektir.” denilen mesajda, CTP olarak emeğin değer bulduğu, güçlünün güçsüzü ezmediği ve hakça bir düzen için mücadelelerini kararlılıkla sürdürdükleri kaydedildi.

Mesajda, dayanışmayı, adil paylaşımı, kooperatifçiliği, yerel üretimi ve toplumsal faydayı büyütmeyi, kamuda ve özel sektörde sendikal örgütlenmeyi güçlendirmeyi, ILO sözleşmelerinin tam uygulanmasını, çalışanlar arasındaki hak eşitsizliklerinin giderilmesini ve federal çözüm hedefini savundukları kaydedildi.