Türkiye Adıyaman’da gerçekleşen deprem felaketinde İsias Otel enkazından KKTC kafilesinde bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Perihan Çetiner'in naaşına ulaşıldı.
Acı haberi sevenleri sosyal medyadan duyurdu.
Türkiye Adıyaman’da gerçekleşen deprem felaketinde İsias Otel enkazından KKTC kafilesinde bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Perihan Çetiner'in naaşına ulaşıldı.
Acı haberi sevenleri sosyal medyadan duyurdu.
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